Будівля ФІФА, Дональд Трамп. Фото: ФІФА, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може скасувати премію миру або замінити її відзнакою за внесок у розвиток футболу. Таку можливість обговорюють через рік після того, як першу нагороду отримав президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє The New York Times, передає Новини.LIVE.

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Чому ФІФА переглядає майбутнє премії миру

У жовтні Рада ФІФА доручила профільному комітету переглянути доцільність існування премії. Остаточне рішення щодо її майбутнього планують ухвалити під час засідання Ради в грудні.

Першим лауреатом нагороди став Дональд Трамп. 5 грудня 2025 року президент ФІФА Джанні Інфантіно вручив йому премію під час жеребкування чемпіонату світу з футболу у Вашингтоні. Тоді організація заявляла, що планує присуджувати відзнаку щороку.

Футбольна асоціація Норвегії звернулася з вимогою перевірити обставини заснування та вручення нагороди. Зокрема, там хочуть з’ясувати, чи дотрималася ФІФА принципу політичної нейтральності під час цього процесу.

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Крім того, у липні конгресмен-демократ Джеймі Раскін розпочав розслідування щодо зв’язків між ФІФА та адміністрацією Дональда Трампа.

Раніше ми писали, що 18 березня 2027 року в Рабаті відбудеться 77-й Конгрес ФІФА, під час якого обиратимуть президента організації. Для участі у виборах претенденти мають заручитися письмовою підтримкою щонайменше п’яти національних футбольних асоціацій.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 листопада хакерське угруповання Handsome Boy Hacking Club оприлюднило файли, які, за його твердженням, були викрадені з систем ФІФА. Зловмисники заявили, що отримали понад 12 ГБ інформації, зокрема документи, що посвідчують особу, імміграційні матеріали, фінансові та юридичні документи, а також відомості про керівництво організації.