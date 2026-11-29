Здание ФИФА, Дональд Трамп. Фото: ФИФА, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Международная федерация футбола (ФИФА) может отменить премию мира или заменить её наградой за вклад в развитие футбола. Такая возможность обсуждается спустя год после того, как первую награду получил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает The New York Times, передает Новини.LIVE.

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Почему ФИФА пересматривает будущее премии мира

В октябре Совет ФИФА поручил профильному комитету пересмотреть целесообразность существования премии. Окончательное решение относительно её будущего планируется принять во время заседания Совета в декабре.

Первым лауреатом награды стал Дональд Трамп. 5 декабря 2025 года президент ФИФА Джанни Инфантино вручил ему премию во время жеребьевки чемпионата мира по футболу в Вашингтоне. Тогда организация заявляла, что планирует присуждать награду ежегодно.

Футбольная ассоциация Норвегии обратилась с требованием проверить обстоятельства учреждения и вручения награды. В частности, там хотят выяснить, соблюдала ли ФИФА принцип политической нейтральности в ходе этого процесса.

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Кроме того, в июле конгрессмен-демократ Джейми Раскин начал расследование связей между ФИФА и администрацией Дональда Трампа.

Ранее мы писали, что 18 марта 2027 года в Рабате состоится 77-й Конгресс ФИФА, в ходе которого будет избран президент организации. Для участия в выборах претенденты должны заручиться письменной поддержкой как минимум пяти национальных футбольных ассоциаций.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 ноября хакерская группировка Handsome Boy Hacking Club обнародовала файлы, которые, по её утверждению, были похищены из систем ФИФА. Злоумышленники заявили, что получили более 12 ГБ информации, в частности документы, удостоверяющие личность, иммиграционные материалы, финансовые и юридические документы, а также сведения о руководстве организации.