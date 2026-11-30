Бой Давида Зинчука. Фото: facebook.com/andrij.zincuk.579950

Украинский спортсмен Давид Зинчук завоевал золотую медаль на чемпионате мира по панкратиону среди участников возрастной категории U15. На пути к финалу юноша провел два поединка с представителями России, а решающий бой завершил победой над соперником из Азербайджана.

Об этом сообщил главный тренер спортивного клуба смешанных единоборств "Воин" Андрей Зинчук, сообщает Новини.LIVE.

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Как Давид Зинчук победил на чемпионате мира

Чемпионат мира по панкратиону проходил в Баку с 26 по 28 ноября. Украину на соревнованиях в возрастной категории U15 и весовой категории до 57 кг представлял Давид Зинчук.

В финал спортсмен вышел после двух поединков с россиянами. В одном из них украинец одержал победу техническим нокаутом в полуфинале.

В решающем поединке Зинчук встретился с представителем Азербайджана и также одержал победу.

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