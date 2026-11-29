Международная федерация водных видов спорта, девушка прыгает в воду. Фото иллюстративные: Международная федерация водных видов спорта, Федерация Украины по прыжкам в воду. Коллаж: Новини.LIVE

Канада лишилась права проводить этапы Кубка мира по прыжкам в воду и художественному плаванию в 2027 году из-за ограничений для спортсменов из России и Беларуси. Соответствующее решение приняла международная федерация водных видов спорта World Aquatics после заявления канадской стороны о недопуске представителей этих стран к соревнованиям.

Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает Новини.LIVE.

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Какие соревнования Канада потеряла в 2027 году

В ноябре Канада объявила, что российские и белорусские спортсмены не смогут представлять свои страны на спортивных мероприятиях на ее территории, пока продолжается война против Украины. Такая позиция противоречит решению World Aquatics, которая ещё в апреле 2026 года отменила ограничения в отношении России и Беларуси и разрешила их спортсменам выступать под национальной символикой.

В результате Канада больше не будет принимать два запланированных этапа Кубка мира. Речь идет о соревнованиях по прыжкам в воду, которые должны были состояться 25–28 февраля 2027 года, и турнире по художественному плаванию, запланированном на 29 апреля — 1 мая 2027 года.

В World Aquatics объяснили своё решение стремлением обеспечить проведение международных соревнований без политического вмешательства:

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"World Aquatics по-прежнему привержена идее содействия инклюзивным и общедоступным международным соревнованиям, свободным от политического вмешательства. Мы ценим наши давние партнерские отношения с Канадой как страной-хозяйкой и с нетерпением ждем возвращения в Канаду для проведения будущих соревнований".

Как сообщали Новини.LIVE, возвращение российской сборной к международным хоккейным соревнованиям стало возможным после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Однако Международная федерация хоккея (IIHF) не согласилась с этим решением. Против участия россиян в чемпионате мира в мае 2027 года также выступили Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Чехия и Латвия. Последняя закрепила соответствующую позицию на законодательном уровне.

Ранее мы писали, что правительство Швеции планирует ввести ограничения на въезд российских спортсменов в страну во время международных соревнований. Министр социальных дел и здравоохранения Якоб Форссмед заявил, что власти хотят подготовить соответствующий механизм к чемпионату мира по лыжным видам спорта, который состоится в феврале 2027 года.