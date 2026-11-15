Российские спортсмены на Паралимпийских играх 2026 года. Фото: Reuters

Правительство Швеции планирует ввести новые ограничения для российских спортсменов. Об этом в пятницу, 13 ноября, заявил министр социальных дел и здравоохранения страны Якоб Форссмед. Власти намерены принять соответствующие правила к чемпионату мира по лыжным видам спорта, который состоится в феврале 2027 года.

Об этом сообщает AFP, передает Новини.LIVE.

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Почему Швеция хочет запретить въезд спортсменам из РФ

"Мы не хотим видеть российских спортсменов на территории Швеции во время международных соревнований, поскольку это дает России и Путину возможность использовать ситуацию для пропаганды и способствует нормализации войны в Украине", — заявил Форссмед.

Правительство в ближайшее время представит механизм, который позволит отказывать российским спортсменам во въезде. Ограничения должны действовать даже в том случае, если они получили визу другой страны Шенгенской зоны.

Российских спортсменов допустили к международным соревнованиям

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда разрешила российским и белорусским спортсменам выступать при определенных условиях. В частности, они не могут использовать национальную символику и должны подписать декларацию о нейтралитете.

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Шведская лыжная ассоциация выступила против такого решения, но заявила, что будет его выполнять.

В то же время 12 ноября Финляндия и Норвегия объявили о собственных мерах, чтобы не допустить российских спортсменов к соревнованиям на своей территории.

Форссмед подчеркнул, чтороссийский спорт тесно связан с государственной властью. По его мнению, его нельзя отделять от действий Кремля.

Еще 30 октября Швеция обратилась к Европейскому Союзу с просьбой пересмотреть и ужесточить визовые правила для спортсменов из России и Беларуси.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Канада не допустит российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям на своей территории, пока Россия и Беларусь поддерживают войну против Украины.

Также Новини.LIVE писали о том, что шведская компания AJ Products отказалась от спонсорства чемпионата мира по хоккею после 37 лет сотрудничества. Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении России к международным хоккейным соревнованиям.