Російські спортсмени на Паралімпійських іграх 2026. Фото: Reuters

Уряд Швеції планує запровадити нові обмеження для російських спортсменів. Про це у п'ятницю, 13 листопада, заявив міністр соціальних справ та охорони здоров'я країни Якоб Форссмед. Влада хоче ухвалити відповідні правила до чемпіонату світу з лижних видів спорту, який відбудеться у лютому 2027 року.

Про це повідомляє AFP, передає Новини.LIVE.

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Чому Швеція хоче заборонити в'їзд спортсменам РФ

"Ми не хочемо бачити російських спортсменів на території Швеції під час міжнародних змагань, оскільки це дає Росії та Путіну можливість використовувати ситуацію для пропаганди та сприяє нормалізації війни в Україні", — заявив Форссмед.

Уряд найближчим часом представить механізм, який дозволить відмовляти російським спортсменам у в'їзді. Обмеження мають діяти навіть тоді, коли вони отримали візу іншої країни Шенгенської зони.

Російських спортсменів допустили до міжнародних змагань

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду дозволила російським і білоруським спортсменам виступати за певних умов. Зокрема, вони не можуть використовувати національну символіку та повинні підписати декларацію про нейтралітет.

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Шведська лижна асоціація виступила проти такого рішення, але заявила, що виконуватиме його.

Водночас 12 листопада Фінляндія та Норвегія оголосили про власні заходи, щоб не допустити російських спортсменів до змагань на своїй території.

Форссмед наголосив, що російський спорт тісно пов'язаний із державною владою. На його думку, його не можна відокремлювати від дій Кремля.

Ще 30 жовтня Швеція звернулася до Європейського Союзу з проханням переглянути та посилити візові правила для спортсменів із Росії та Білорусі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Канада не допустить російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань на своїй території, доки Росія та Білорусь підтримують війну проти України.

Також Новини.LIVE писали про те, що шведська компанія AJ Products відмовилася від спонсорства чемпіонату світу з хокею після 37 років співпраці. Причиною стало рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо повернення Росії до міжнародних хокейних змагань.