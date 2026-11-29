Міжнародна федерація водних видів спорту, дівчина стрибає у воду. Фото ілюстративні: Міжнародна федерація водних видів спорту, Федерація України зі стрибків у воду. Колаж: Новини.LIVE

Канада втратила право проводити етапи Кубка світу зі стрибків у воду та артистичного плавання у 2027 році через обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі. Відповідне рішення ухвалила міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics після заяви канадської сторони про недопуск представників цих країн до змагань.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації, передає Новини.LIVE.

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Які змагання Канада втратила у 2027 році

У листопаді Канада оголосила, що російські та білоруські атлети не зможуть представляти свої держави на спортивних заходах на її території, доки триває війна проти України. Така позиція суперечить рішенню World Aquatics, яка ще у квітні 2026 року скасувала обмеження щодо Росії та Білорусі й дозволила їхнім спортсменам виступати під національною символікою.

Унаслідок цього Канада більше не прийматиме два заплановані етапи Кубка світу. Йдеться про змагання зі стрибків у воду, які мали відбутися 25–28 лютого 2027 року, та турнір з артистичного плавання, запланований на 29 квітня – 1 травня 2027 року.

У World Aquatics пояснили своє рішення прагненням забезпечити проведення міжнародних змагань без політичного втручання:

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"World Aquatics залишається відданою ідеї сприяння інклюзивним та загальнодоступним міжнародним змаганням, вільним від політичного втручання. Ми цінуємо наші давні партнерські відносини з Канадою як країною-господарем і з нетерпінням чекаємо на повернення до Канади для проведення майбутніх змагань".

Як повідомляли Новини.LIVE, повернення російської збірної до міжнародних хокейних змагань стало можливим після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні. Однак Міжнародна федерація хокею (IIHF) не погодилася з цим рішенням. Проти участі росіян у чемпіонаті світу в травні 2027 року також виступили Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Чехія та Латвія. Остання закріпила відповідну позицію на законодавчому рівні.

Раніше ми писали, що уряд Швеції планує запровадити обмеження на в'їзд російських спортсменів до країни під час міжнародних змагань. Міністр соціальних справ та охорони здоров'я Якоб Форссмед заявив, що влада хоче підготувати відповідний механізм до чемпіонату світу з лижних видів спорту, який відбудеться в лютому 2027 року.