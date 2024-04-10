91-річна киянка здобула дві медалі на змаганнях із тенісу в Туреччині

Спортсменка Галина Горяна. Фото: facebook.com/galyna.goryanaya

91-річна киянка Галина Горяна посіла третє місце в одиночному розряді та друге в парі зі 100-річним харків'янином Леонідом Станіславським на світовому чемпіонаті з тенісу в Туреччині, що відбувся в березні цьогоріч. Спортсменка вважає участь України в змаганнях великим досягненням.

Про це йдеться в сюжеті NV, опублікованому у вівторок, 9 квітня.

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Участь Галини на світовому турнірі з тенісу в Туреччині

На світових змаганнях з тенісу серед ветеранів в одиничному розряді Горяна зайняла третю сходинку, здобувши бронзову медаль. Жінка змагалась у категорії 90+ із чотирма суперницями. За її словами, кожна з них професійно займається тенісом із дитинства, а Галина лишень із 60 років, однак це не завадило їй посісти третє місце, обігравши 92-річну француженку.

"Ніхто в Україні ще на цих змаганнях не мав такого успіху. І тому я дуже зраділа. Те, що я витримала дорогу, те, що я витримала боротьбу, те, що я достойна була на корті, — я дуже пишаюсь цим і радію", — розповіла спортсменка.

Другу срібну медаль жінка здобула в парі зі 100-річним харків'янином Леонідом Станіславським, який зустрів свій ювілей на корті.

Тенісист Леонід Станіславський. Фото: matchfotos

Хто не був запрошений на тенісні змагання

На світовий турнір із тенісу в Туреччині в складі команди України було всього троє спортсменів, ще двоє з них прибули дещо пізніше, однак на думку Галини, це вже досягнення.

"Відчуття великих гордощів, що наш прапор є, представлений на змаганнях. Бо все під великою загрозою було — чи зберемо гроші, чи поїдемо. Та ми приїхали і з великою гордістю несли прапор України", — зазначила Горяна.

Спортсменка Галина Горяна. Фото: facebook.com/galyna.goryanaya

Вона сподівається, що невдовзі світ схаменеться від війни й боротьба точитиметься лише на спортивних майданчиках. До того ж жінка наголосила, що російських учасників на цих змаганнях не було.

"Ні, Росії не було на цих змаганнях взагалі. Чому? Вони не живуть так довго! У нашому віці немає р*шки. А ми, українці, сильні! Ми будемо жити і будемо виборювати нашу свободу!" — говорить тенісистка.

До того, як жінка почала займатися тенісом, вона була чемпіонкою України з гірськолижного спорту. Також Галина паралельно опановувала фах лікаря та займалася наукою. Крім того, жінка написала чимало книг про здоров’я та є засновницею клубу "Активне довголіття", де вчить людей поважного віку бути здоровими.

Нагадаємо, що в Чарльстоні, США, пройшли матчі третього кола турніру серії WTA 500. На цій стадії турніру виступила перша ракетка України Еліна Світоліна. Також ми писали про участь у змаганнях українок Людмили та Надії Кіченок.