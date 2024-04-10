91-летняя киевлянка завоевала две медали на соревнованиях по теннису в Турции

Спортсменка Галина Горяна. Фото: facebook.com/galyna.goryanaya

91-летняя киевлянка Галина Горяна заняла третье место в одиночном разряде и второе в паре со 100-летним харьковчанином Леонидом Станиславским на состоявшемся в марте этого года мировом чемпионате по теннису в Турции. Спортсменка считает участие Украины в соревнованиях большим достижением.

Об этом говорится в сюжете NV, опубликованном во вторник, 9 апреля.

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На мировых соревнованиях по теннису среди ветеранов в единичном разряде Горяна заняла третье место, получив бронзовую медаль. Женщина соревновалась в категории 90+ с четырьмя соперницами. По ее словам, каждая из них профессионально занимается теннисом с детства, а Галина только с 60 лет, однако это не помешало ей занять третье место, обыграв 92-летнюю француженку.

"Никто в Украине еще на этих соревнованиях не имел такого успеха. И потому я очень обрадовалась. То, что я выдержала дорогу, то, что я выдержала борьбу, то, что я достойна была на корте, — я очень горжусь этим и радуюсь", — рассказала спортсменка.

Вторую серебряную медаль женщина завоевала в паре со 100-летним харьковчанином Леонидом Станиславским, который встретил свой юбилей на корте.

Теннисист Леонид Станиславский. Фото: matchfotos

Кто не был приглашен на теннисные соревнования

На мировой турнир по теннису в Турции в составе команды Украины было всего три спортсмена, еще двое из них прибыли несколько позже, однако по мнению Галины, это уже достижение.

"Ощущение большой гордости, что наш флаг есть, представлен на соревнованиях. Потому что все под большой угрозой было — соберем ли деньги, или поедем. Но мы приехали и с большой гордостью несли флаг Украины", — отметила Горяна.

Спортсменка Галина Горяна. Фото: facebook.com/galyna.goryanaya

Она надеется, что вскоре мир опомнится от войны и борьба будет идти только на спортивных площадках. К тому же, женщина подчеркнула, что российских участников на этих соревнованиях не было.

"Нет, России не было на этих соревнованиях вообще. Почему? Они не живут так долго! В нашем возрасте нет р*шки. А мы, украинцы, сильные! Мы будем жить и будем бороться за нашу свободу!" — говорит теннисистка.

До того как женщина начала заниматься теннисом, она была чемпионкой Украины по горнолыжному спорту. Также Галина параллельно овладевала профессией врача и занималась наукой. Кроме того, женщина написала немало книг о здоровье и является основательницей клуба "Активное долголетие", где учит людей преклонных лет быть здоровыми.

Напомним, что в Чарльстоне, США, прошли матчи третьего круга турнира серии WTA 500. На этой стадии турнира выступила первая ракетка Украины Элина Свитолина. Также мы писали об участии в соревнованиях украинок Людмилы и Надежды Киченок.