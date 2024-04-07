Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Сестри Кіченок програли у фіналі турніру у Чарльстоні arrow

Сестри Кіченок програли у фіналі турніру у Чарльстоні

7 квітня 2024 21:41
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Сестри Кіченок програли у фіналі турніру у Чарльстоні
Українські тенісистки сестри Кіченок. Фото: twitter.com/kenmckinnon13
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Чарльстоні США пройшов фінал турніру WTA 250 у парному розряді. Його учасниками стали українки Людмила та Надія Кіченок.

Українки зіграли проти американок Ешлін Крюгер та Слоан Стівенс, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Ешлін Крюгер/Слоан Стівенс — 6:1, 3:6, 7:10

Восьмий фінал турнірів WTA для українського дуету сестер Кіченок тривав 1 годину 21 хвилину, протягом яких вони зробили один ейс, припустилися чотирьох подвійних помилок і реалізували чотири з семи брейк-пойнтів.

Стівенс і Крюгер зробили один ейс, припустилися однієї подвійної помилки і використали три з восьми брейків.

Для Кіченок турнір у Чарльстоні став першим спільним із серпня 2023 року.

Також турнір міг стати п'ятим, який дует українок міг виграти. При цьому вперше вони боролися у головному матчі ґрунтового турніру.

Востаннє Кіченок разом вигравали фінал у 2022 році — турнір серії WTA 250 у Таллінні, Естонія.

Нагадаємо, Довбик перейде до "Барселони" — що відомо про трансфер

Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка.

"Динамо" знайшло заміну Ярмоленку і готується до складних переговорів

Супряга розповів, у який клуб перейде з "Динамо".

Шапаренко та інші гравці" Динамо" відвідали гендерну вечірку свого одноклубника.

Неймар розповів про завершення кар'єри та прокоментував хейт через зайву вагу.

Теніс
українські тенісисти
Людмила Кіченок
Надія Кіченок
Чарльстон (WTA)

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку