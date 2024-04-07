Сестри Кіченок програли у фіналі турніру у Чарльстоні

Українські тенісистки сестри Кіченок. Фото: twitter.com/kenmckinnon13

У Чарльстоні США пройшов фінал турніру WTA 250 у парному розряді. Його учасниками стали українки Людмила та Надія Кіченок.

Українки зіграли проти американок Ешлін Крюгер та Слоан Стівенс, повідомив портал Новини.LIVE.

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Восьмий фінал турнірів WTA для українського дуету сестер Кіченок тривав 1 годину 21 хвилину, протягом яких вони зробили один ейс, припустилися чотирьох подвійних помилок і реалізували чотири з семи брейк-пойнтів.

Стівенс і Крюгер зробили один ейс, припустилися однієї подвійної помилки і використали три з восьми брейків.

Для Кіченок турнір у Чарльстоні став першим спільним із серпня 2023 року.

Також турнір міг стати п'ятим, який дует українок міг виграти. При цьому вперше вони боролися у головному матчі ґрунтового турніру.

Востаннє Кіченок разом вигравали фінал у 2022 році — турнір серії WTA 250 у Таллінні, Естонія.

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