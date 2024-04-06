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Сестри Кіченок вийшли у фінал турніру WTA 500 у Чарльстоні

6 квітня 2024 10:05
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Агабекян Карен
редактор
Сестри Кіченок вийшли у фінал турніру WTA 500 у Чарльстоні
Сестри Людмила та Надія Кіченок. Фото: btu.org.ua/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Чарльстоні США пройшов перший півфінал турніру серії WTA 500 у парному розряді. У ньому зіграли українки Людмила та Надія Кіченок.

Суперницями українок були американка Ніколь Мелічар та австралійка Еллен Перес, повідомив портал Новини.LIVE.

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Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Ніколь Мелічар/Еллен Перес — 7:6, 6:7, 13:11.

Українки, які разом грають на турнірі вперше з серпня 2023 року, провели на корті 2 години 15 хвилин. За відведений час Кіченок зробили один ейс, шість подвійних помилок і реалізували один із трьох брейк-пойнтів.

Мелічар і Перес тричі подавали навиліт, припустилися однієї подвійної помилки і використали один з п'яти брейків.

У фіналі українки зіграють із переможницями матчу американок Ешлі Крюгер та Слоун Стівенс проти японок Ері Ходзумі та Макото Ніномія.

Кіченок проведуть восьмий спільний фінал на турнірах WTA. Востаннє вони перемагали у 2022 році на турнірі WTA 250 у Таллінні. Загалом вони разом вигравали чотири турніри у парному розряді.

Також зазначимо, що Людмила та Надія вперше у кар'єрі зіграють разом у фіналі ґрунтового турніру.

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Теніс
українські тенісисти
Людмила Кіченок
Надія Кіченок
Чарльстон (WTA)

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