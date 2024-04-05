Українські сестри Кіченок зіграють у півфіналі турніру WTA 500 у Чарльстоні

Сестри Надія та Людмила Кіченок. Фото: ФТУ

У Чарльстоні США пройшли чвертьфінальні матчі турніру серії WTA 500 у парному розряді. На цій стадії зіграли Людмила та Надія Кіченок.

Українкам вдалося перемогти американок Медісон Кіз та Тейлор Таунсенд, повідомив портал Новини.LIVE.

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Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Медісон Кіз/Тейлор Таунсенд — 3:6, 6:1, 10:8.

Матч тривав 1 годину та 15 хвилин, протягом яких Кіченок подали один ейс, зробили три подвійні помилки та реалізували три з чотирьох брейк-пойнтів.

Кіз і Таунсенд подали два ейси, зробили одну подвійну помилку і використали два з двох брейків.

У півфіналі українські тенісистки зіграють проти американки Ніколь Мелічар та австралійки Еллен Перес.

Цікаво, що Людмила та Надія Кіченок грають у дуеті вперше із серпня 2023 року. Людмила найчастіше грає в парі з Оленою Остапенко з Латвії.

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