Українські сестри Кіченок зіграють у півфіналі турніру WTA 500 у Чарльстоні
У Чарльстоні США пройшли чвертьфінальні матчі турніру серії WTA 500 у парному розряді. На цій стадії зіграли Людмила та Надія Кіченок.
Українкам вдалося перемогти американок Медісон Кіз та Тейлор Таунсенд, повідомив портал Новини.LIVE.
Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Медісон Кіз/Тейлор Таунсенд — 3:6, 6:1, 10:8.
Матч тривав 1 годину та 15 хвилин, протягом яких Кіченок подали один ейс, зробили три подвійні помилки та реалізували три з чотирьох брейк-пойнтів.
Кіз і Таунсенд подали два ейси, зробили одну подвійну помилку і використали два з двох брейків.
У півфіналі українські тенісистки зіграють проти американки Ніколь Мелічар та австралійки Еллен Перес.
Цікаво, що Людмила та Надія Кіченок грають у дуеті вперше із серпня 2023 року. Людмила найчастіше грає в парі з Оленою Остапенко з Латвії.
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