Украинские сестры Киченок сыграют в полуфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне

Сестри Надія та Людмила Кіченок. Фото: ФТУ

В Чарльстоне, США прошли четвертьфинальные матчи турнира серии WTA 500 в парном разряде. На этой стадии сыграли Людмила и Надежда Киченок.

Украинкам удалось победить американок Мэдисон Киз и Тейлор Таунсенд, сообщил портал Новини.LIVE.

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Людмила Киченок/Надежда Киченок — Мэдисон Киз/Тейлор Таунсенд — 3:6, 6:1, 10:8.

Матч длился 1 час и 15 минут, в течение которых Киченок подали один эйс, сделали три двойные ошибки и реализовали три из четырех брейк-пойнтов.

Киз и Таунсенд подали два эйса, сделали одну двойную ошибку и использовали два из двух брейков.

В полуфинале украинские теннисистки сыграют против американки Николь Меличар и австралийки Эллен Перес.

Интересно, что Людмила и Надежда Киченок играют в дуэте впервые с августа 2023 года. Людмила чаще играет в паре с Еленой Остапенко из Латвии.

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