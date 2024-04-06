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Сестры Киченок вышли в финал турнира WTA 500 в Чарльстоне

6 апреля 2024 10:05
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Агабекян Карен
редактор
Сестры Киченок вышли в финал турнира WTA 500 в Чарльстоне
Сестры Людмила и Надежда Киченок. Фото: btu.org.ua/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Чарльстоне, США прошел первый полуфинал турнира серии WTA 500 в парном разряде. В нем сыграли украинки Людмила и Надежда Киченок.

Соперницами украинок были американка Николь Меличар и австралийка Эллен Перес, сообщил портал Новини.LIVE.

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Людмила Киченок/Надежда Киченок — Николь Меличар/Эллен Перес — 7:6, 6:7, 13:11.

Украинки, вместе играющие на турнире впервые с августа 2023 года, провели на корте 2 часа 15 минут. За отведенное время Киченок сделали один эйс, шесть двойных ошибок, и реализовали один из трех брейк-пойнтов.

Меличар и Перес трижды подавали навылет, допустили одну двойную ошибку и использовала один из пяти брейков.

В финале украинки сыграют с победительницами матча американок Эшли Крюгер и Слоун Стивенс против японок Эри Ходзуми и Макото Ниномия.

Киченок проведут восьмой совместный финал на турнирах WTA. В последний раз они побеждали в 2022 году на турнире WTA 250 в Таллинне. Всего они вместе выигрывали четыре турнира в парном разряде.

Также отметим, что Людмила и Надежда впервые в карьере сыграют вместе в финале грунтового турнира.

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Теннис
украинские теннисисты
Людмила Киченок
Надежда Киченок
Чарльстон (WTA)

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