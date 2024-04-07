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Сестры Киченок проиграли в финале турнира в Чарльстоне

7 апреля 2024 21:41
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Агабекян Карен
редактор
Сестры Киченок проиграли в финале турнира в Чарльстоне
Украинские теннисистки сестры Киченок. Фото: twitter.com/kenmckinnon13
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Чарльстоне, США прошел финал турнира WTA 250 в парном разряде. Его участниками стали украинки Людмила и Надежда Киченок.

Украинки сыграли против американок Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс, сообщил портал Новини.LIVE.

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Восьмой финал турниров WTA для украинского дуэта сестер Киченок длился 1 час 21 минуту, в течение которых они сделали один эйс, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре из семи брейк-пойнтов.

Стивенс и Крюгер сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и использовали три из восьми брейков.

Для Киченок турнир в Чарльстоне стал первым совместным с августа 2023 года.

Также прошедший турнир мог стать пятым, который дуэт украинок мог выиграть. При этом впервые они сражались в главном матче грунтового турнира.

Последний раз Киченок вместе выигрывали финал в 2022 году — турнир серии WTA 250 в Таллине, Эстония.

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Теннис
украинские теннисисты
Людмила Киченок
Надежда Киченок
Чарльстон (WTA)

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