Сестры Киченок проиграли в финале турнира в Чарльстоне
В Чарльстоне, США прошел финал турнира WTA 250 в парном разряде. Его участниками стали украинки Людмила и Надежда Киченок.
Украинки сыграли против американок Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс, сообщил портал Новини.LIVE.
Людмила Киченок/Надежда Киченок — Эшлин Крюгер/Слоан Стивенс — 6:1, 3:6, 7:10
Восьмой финал турниров WTA для украинского дуэта сестер Киченок длился 1 час 21 минуту, в течение которых они сделали один эйс, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре из семи брейк-пойнтов.
Стивенс и Крюгер сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и использовали три из восьми брейков.
Для Киченок турнир в Чарльстоне стал первым совместным с августа 2023 года.
Также прошедший турнир мог стать пятым, который дуэт украинок мог выиграть. При этом впервые они сражались в главном матче грунтового турнира.
Последний раз Киченок вместе выигрывали финал в 2022 году — турнир серии WTA 250 в Таллине, Эстония.
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