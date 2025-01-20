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Алієв забив дебютний гол у першому матчі за команду Мілевського

20 січня 2025 09:45
Станіслав Костюк - Редактор
Алієв уже забив за команду Мілевського — відео красивого голу
Олександр Алієв у футболці нового клубу. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв відновив кар'єру. Досвідчений футболіст тепер виступає за команду INGIS із медіаліги.

Алієву вдалося відзначитися голом у першому ж матчі за нову команду, повідомив сам футболіст на своїй сторінці в Instagram.

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У неділю, 19 січня, Олександр Алієв забив свій перший гол за останні п'ять років. Ексфутболіст збірної України дебютував за медіафутбольний клуб INGIS. Досвідчений хавбек забив свій дебютний гол і допоміг команді домогтися перемоги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 📽 ALEKSANDR ALIEV 📽 (@aliev_sasha8)

 

Новий етап у кар'єрі Алієва 

Команда INGIS провела товариський матч із  "Ruh Media Team". Олександр Алієв провів перший поєдинок за свій новий клуб. На 26-й хвилині матчу за рахунку 1:1 він виконав удар з-за меж штрафного майданчика і записав на свій рахунок перший гол за INGIS. Партнери 39-річного Алієва по команді вибігли на поле в повному складі, щоб привітати Олександра.

Олександр Алієв та Артем Мілевський
Олександр Алієв та Артем Мілевський перед матчем. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

У кінцевому підсумку INGIS здобув вражаючу перемогу з рахунком 7:5. Артем Мілевський теж з'явився на полі в тому матчі, але не зумів відзначитися результативними діями. Після фінального свистка вболівальники довго не відпускали Алієва, він нікому не відмовився у фотографії та автографі.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про возз'єднання дуету Олександра Алієва та Артема Мілевського, які раніше грали разом у "Динамо" та у збірній України.

Раніше Мілевський розповів про те, як разом з Алієвим порушував дисципліну під час виступу в "Динамо". 

спорт футбол Артем Мілевський Олександр Аліев спортсмени

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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