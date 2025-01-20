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Алиев забил дебютный гол в первом матче за команду Милевского

20 января 2025 09:45
Станислав Костюк - Редактор
Алиев уже забил за команду Милевского — видео красивого гола
Александр Алиев в футболке нового клуба. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев возобновил карьеру. Опытный футболист теперь выступает за команду INGIS из медиалиги.

Алиеву удалось отметиться голом в первом же матче за новую команду, сообщил сам футболист на своей странице в Instagram

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В воскресенье, 19 января, Александр Алиев забил свой первый гол за последние пять лет. Экс-футболист сборной Украины дебютировал за медиафутбольный клуб INGIS. Опытный хавбек забил свой дебютный гол и помог команде добиться победы. 

Новый этап в карьере Алиева 

Команда INGIS провела товарищеский матч с "Ruh Media Team". Александр Алиев провел первый поединок за свой новый клуб. На 26-й минуте матча при счете 1:1 он выполнил удар из-за пределов штрафной площади и записал на свой счет первый гол за INGIS. Партнеры 39-летнего Алиева по команде выбежали на поле в полном составе, чтобы поздравить Александра.

Александр Алиев и Артем Милевский
Александр Алиев и Артем Милевский перед матчем. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

В конечном итоге INGIS одержал впечатляющую победу со счетом 7:5. Артем Милевский тоже появился на поле в том матче, но не сумел отличиться результативными действиями. После финального свистка болельщики долго не отпускали Алиева, он никому не отказался в фотографии и автографе. 

Напомним, на прошлой неделе стало известно о воссоединении дуэта Александра Алиева и Артема Милевского, которые раньше играли вместе в "Динамо" и в сборной Украины. 

Ранее Милевский рассказал о том, как вместе с Алиевым нарушал дисциплину во время выступления в в "Динамо". 

спорт футбол Артем Милевский Александр Алиев спортсмены

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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