Александр Алиев и Артем Милевский снова будут играть вместе в футбол

Милевский и Алиев. Фото: IGNIS

В украинском медиафутболе состоялся самый большой трансфер с момента его появления. Команде IGNIS удалось собрать легендарный дуэт игроков "Динамо".

Команда IGNIS объявила о переходе к ним бывшего игрока "Динамо" Киев Александра Алиева.

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В IGNIS с прошлого года играют многие украинские футбольные личности, среди которых выделяется Артем Милевский.

"Миля" в этой команде был просто игроком, капитаном, и тренером. Его воссоединение Алиевым привлечет к матчам команды внимание старых футбольных фанатов.

"Я очень рад, что пришел сюда. Когда разговаривал с ребятами, у них была мечта, чтобы мы с Темой были опять вместе, в одной команде.

Хотелось бы, чтобы он подготовился, чтобы мы вместе вышли на футбольное поле. Думаю, как ребята хотят, так и многие зрители хотят увидеть, чтобы мы играли вместе", — сказал Алиев.

Алиев дебютирует за IGNIS 19 января матчем против Ruh Media Team. Затем 8-9 февраля в Винниках для Милевского и Алиева пройдет медиафутбольный турнир под названием UA Steel Cup.

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