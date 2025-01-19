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Милевский и Алиев воссоединились — они снова сыграют в команде

19 января 2025 00:01
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Александр Алиев и Артем Милевский снова будут играть вместе в футбол
Милевский и Алиев. Фото: IGNIS
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В украинском медиафутболе состоялся самый большой трансфер с момента его появления. Команде IGNIS удалось собрать легендарный дуэт игроков "Динамо".

Команда IGNIS объявила о переходе к ним бывшего игрока "Динамо" Киев Александра Алиева.

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В IGNIS с прошлого года играют многие украинские футбольные личности, среди которых выделяется Артем Милевский.

"Миля" в этой команде был просто игроком, капитаном, и тренером. Его воссоединение Алиевым привлечет к матчам команды внимание старых футбольных фанатов.

"Я очень рад, что пришел сюда. Когда разговаривал с ребятами, у них была мечта, чтобы мы с Темой были опять вместе, в одной команде.

Хотелось бы, чтобы он подготовился, чтобы мы вместе вышли на футбольное поле. Думаю, как ребята хотят, так и многие зрители хотят увидеть, чтобы мы играли вместе", — сказал Алиев.

Алиев дебютирует за IGNIS 19 января матчем против Ruh Media Team. Затем 8-9 февраля в Винниках для Милевского и Алиева пройдет медиафутбольный турнир под названием UA Steel Cup.

Напомним, "Динамо" в Лиге Европы 21 января проведет матч против "Галатасарая" — портал Новости.LIVE проведет текстовую трансляцию.

В "Динамо" намерены продать Владимира Бражко в клуб из Английской премьер-лиги.

Сергей Ребров приехал на тренировочный сбор команды УПЛ, где нет кандидатов в сборную.

Нападающий из английского Чемпионшипа Назарий Русин может вернуться в УПЛ.

футбол Артем Милевский Динамо Александр Алиев IGNIS

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