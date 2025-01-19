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Мілевський і Алієв возз'єдналися — вони знову зіграють у команді

19 січня 2025 00:01
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Олександр Алієв та Артем Мілевський знову гратимуть разом у футбол
Мілевський і Алієв. Фото: IGNIS
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В українському медіафутболі відбувся найбільший трансфер з моменту його появи. Команді IGNIS вдалося зібрати легендарний дует гравців "Динамо".

Команда IGNIS оголосила про перехід до них колишнього гравця "Динамо" Київ Олександра Алієва.

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Злиття атакувального дуету "Динамо"

В IGNIS з минулого року грають багато українських футбольних особистостей, серед яких виділяється Артем Мілевський.

"Міля" в цій команді був звичайним гравцем, капітаном, і тренером. Його возз'єднання з Алієвим приверне до матчів команди увагу старих футбольних фанатів.

"Я дуже радий, що прийшов сюди. Коли розмовляв із хлопцями, у них була мрія, щоб ми з Темою були знову разом, в одній команді.

Хотілося б, щоб він підготувався, щоб ми разом вийшли на футбольне поле. Думаю, як хлопці хочуть, так і багато глядачів хочуть побачити, щоб ми грали разом", — сказав Алієв.

Алієв дебютує за IGNIS 19 січня матчем проти Ruh Media Team. Потім 8-9 лютого у Винниках для Мілевського та Алієва пройде медіафутбольний турнір під назвою UA Steel Cup.

Нагадаємо, "Динамо" у Лізі Європи 21 січня проведе матч проти "Галатасарая" — портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію.

У "Динамо" мають намір продати Володимира Бражка до клубу з Англійської прем'єр-ліги.

Сергій Ребров приїхав на тренувальний збір команди УПЛ, де немає кандидатів до збірної.

Нападник з англійського Чемпіоншипа Назарій Русин може повернутися в УПЛ.

футбол Артем Мілевський Динамо Олександр Аліев IGNIS

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