Алонсо розповів про емоції Мудрика після повернення й коли той зіграє

Михайло Мудрик та Хабі Алонсо. Фото: "Челсі" Фотоколаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може повернутися на поле вже у найближчому товариському матчі проти "Ювентуса". Головний тренер лондонського клубу Хабі Алонсо підтвердив, що українець потрапив до заявки команди та має шанс вийти на поле.

Про ситуацію з Мудриком Алонсо повідомив порталу BBC, передає Новини.LIVE.

У "Челсі" відреагували на перші тренування Мудрика

За словами Алонсо, тренерський штаб дуже радий поверненню Мудрика після завершення дискваліфікації. Він вважає, що українець був щасливий знову тренуватися разом із партнерами після тривалого періоду індивідуальної підготовки.

Наставник "Челсі" також повідомив, що Мудрик уже може зіграти проти "Ювентуса", хоча навряд чи проведе на полі весь матч. Він пояснив, що футболіст приєднався до команди лише напередодні, одразу після прильоту вирушив до готелю та взяв участь у тренуванні, яке було більше присвячене адаптації й оцінці його фізичного стану.

Після перших тренувань Мудрик також залишався після їх завершення, щоб попрацювати з тренером із фізичної підготовки.

У грудні 2024 року в організмі Мудрика виявили заборонену речовину мельдоній, після чого футболіста було відсторонено від участі в офіційних матчах на чотири роки. Однак наприкінці липня дискваліфікацію переглянули й дозволили футболісту виступати.

До відсторонення Мудрик провів за "Челсі" 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.

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