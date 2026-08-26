Альварес готовий до конфлікту з Атлетіко заради Барселони

Хуліан Альварес на лаві запасних. Фото: Reuters

Аргентинець Хуліан Альварес пропустив кілька тренувань у складі "Атлетіко". Клуб офіційно пояснив це хворобою гравця. Однак нападник готовий піти на крайні заходи заради зміни команди.

За розвитком подій продовжують спостерігати "Барселона" та "Арсенал", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

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Нападник збірної Аргентини Хуліан Альварес спочатку був головною трансферною ціллю "Барселони" влітку 2026 року. Каталонський клуб розпрощався з Робертом Левандовським і Ферраном Торресом, після чого зробив кілька спроб підписати на їхню заміну гравця "Атлетіко". Однак мадридці відхилили всі пропозиції "синьо-гранатових", щоб не посилювати конкурента у чемпіонаті Іспанії.

Хуліан Альварес на полі. Фото: Reuters

Альварес сподівається на трансфер

Ситуацію загострили вболівальники "Атлетіко", які почали освистувати форварда при кожній нагоді. Хуліан замкнувся в собі і почав відмовлятися від тренувань. При цьому він не влаштовує відкритого демаршу, а заявляє про погане самопочуття. Він неодноразово говорив керівництву мадридців про бажання перейти до "Барселони".

"Атлетіко" продовжує силоміць утримувати гравця, для якого сезон 2026/27 може виявитися дуже складним. До закриття трансферного вікна залишається кілька днів, і "Барселона" зберігає шанси на підписання Альвареса. Однак гравця намагається переманити лондонський "Арсенал".

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