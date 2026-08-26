Альварес готов к конфликту с Атлетико ради трансфера в Барселону

Хулиан Альварес на скамейке запасных. Фото: Reuters

Аргентинец Хулиан Альварес пропустил несколько тренировок в составе "Атлетико". Клуб официально объяснил это заболеванием игрока. Однако форвард готов к экстренным мерам ради смены команды.

За развитием событий продолжают наблюдать "Барселона" и "Арсенал", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

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Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес изначально был главной трансферной целью "Барселоны" летом 2026 года. Каталонский клуб расстался с Робетом Левандовским и Ферраном Торресом, после чего предпринял несколько попыток подписать им на замену игрока "Атлетико". Однако мадридцы отказались от всех предложений "сине-гранатовых", чтобы не усиливать конкурента по чемпионату Испании.

Хулиан Альварес на поле. Фото: Reuters

Альварес надеется на трансфер

Ситуацию обострили болельщики "Атлетико", который принялись освистывать форварда при каждом случае. Хулиан замкнулся в себе и начал отказываться тренироваться. При этом он не устраивает открытый демарш, а заявляет о плохом самочувствии. Он неоднократно говорил руководству мадридцев о желании перейти в "Барселону".

"Атлетико" продолжает насильно удерживать игрока, для которого сезон 2026/27 может оказаться очент сложным. До закрытия трансферного окна остается несколько дней, и "Барселона" сохраняет шансы на подписание Альвареса. Однако игрока пробует переманить лондонский "Арсенал".

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