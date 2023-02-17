Андрій Шевченко розповів, коли повернеться до тренерської діяльності

Відомий наставник задумався про поновлення кар'єри

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко відповів на запитання італійських журналістів щодо майбутнього повернення до тренерської діяльності.

Амбасадор благодійної платформи United24 підтвердив, що рано чи пізно це станеться, повідомляє Corriere della Sera.

46-річний Андрій Шевченко вже понад рік залишається без роботи. У січні 2022 року його було звільнено з італійського "Дженоа" за незадовільні результати команди.

Невдовзі після цього розпочалося повномасштабне російське вторгнення в Україну, і Андрій Шевченко приєднався до боротьби проти пропаганди окупантів. Він став послом фонду United24 і не збирається розлучатися із цією місією найближчим часом.

Повернення до тренерської діяльності

Однак це не означає, що Андрій Шевченко більше не займатиметься тренерською діяльністю. У 2019 році наставник посів восьме місце у рейтингу найкращих тренерів національних збірних світу за підсумками року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS). Настане час, і він повернеться до тренерської діяльності.

"В останні місяці було б неправильно приймати якісь пропозиції, тому що мої думки були в іншому місці. Але тепер я думаю про те, щоб повернутися до роботи, яку люблю", — розповів Андрій Шевченко.

Нагадаємо, відомі результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи. На цій стадії турніру у боротьбу за трофей вступили гранди європейського футболу.

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