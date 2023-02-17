Андрей Шевченко рассказал, когда вернется к тренерской деятельности
Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос итальянских журналистов о будущем возвращении к тренерской деятельности.
Амбассадор благотворительной платформы United24 подтвердил, что рано или поздно это произойдет, сообщает Corriere della Sera.
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46-летний Андрей Шевченко уже больше года остается без работы. В январе 2022 года он был уволен из итальянского "Дженоа" за неудовлетворительные результаты команды.
Вскоре после этого началось полномасштабное российское вторжение в Украину, и Андрей Шевченко присоединился к борьбе против пропаганды оккупантов. Он стал послом фонда United24 и не собирается расставаться с этой миссией в ближайшее время.
Возвращение к тренерской деятельности
Однако это не значит, что Андрей Шевченко больше не будет заниматься тренерской деятельностью. В 2019 году наставник занял восьмое место в рейтинге лучших тренеров национальных сборных мира по итогам года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Придет время, и он вернется к тренерской деятельности.
"В последние месяцы было бы неправильно принимать какие-либо предложения, потому что мои мысли были в другом месте. Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к работе, которую люблю", — рассказал Андрей Шевченко.
Напомним, известны результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы. На этой стадии турнира в борьбу за трофей вступили гранды европейского футбола.
Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков перед матчем Примеры с "Альмерией" рассказал испанским журналистам о войне в Украине.