Італійський автогонщик Андреа Кімі Антонеллі. Фото: formula1.com

Гран-прі Мексики визначило переможця чемпіонату Формули-1 2026 року. Титул достроково здобув італійський гонщик команди "Мерседес" Андреа Кімі Антонеллі, який у віці 20 років став наймолодшим чемпіоном світу в історії автоспорту. Гонка на автодромі імені братів Родрігес у Мехіко супроводжувалася кількома драматичними епізодами.

Про це повідомляє ua.tribuna.com, передає Новини.LIVE.

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Чому Антонеллі достроково став чемпіоном

Перемогу в Гран-прі здобув пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Другим фінішну лінію перетнув представник "Феррарі" Льюїс Хемілтон, а третє місце посів Антонеллі.

Цього результату італійцю вистачило, щоб набрати 380 очок і стати недосяжним для суперників за чотири етапи до завершення сезону. Загалом у чемпіонаті на рахунку гонщика дев’ять перемог і 16 подіумів. Таким чином, Антонеллі оформив титул за чотири Гран-прі до кінця сезону.

Завдяки чемпіонству, здобутому у віці 20 років і 68 днів, Антонеллі побив рекорд Себастьяна Феттеля. Німець утримував звання наймолодшого чемпіона Формули-1 із 2010 року, коли виграв свій перший титул у віці 23 років і 134 днів. Італієць перевершив цей показник більш ніж на три роки.



Перемога Антонеллі стала знаковою і для Італії. Він першим із 1953 року здобув чемпіонський титул у Формулі-1 серед італійських гонщиків. Останнім представником країни, якому це вдалося до нього, був Альберто Аскарі. Успіх пілота також забезпечив команді "Мерседес" дострокову перемогу в Кубку конструкторів сезону 2026 року.

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