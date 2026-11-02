Итальянский автогонщик Андреа Кими Антонелли. Фото: formula1.com

Гран-при Мексики определил победителя чемпионата Формулы-1 2026 года. Титул досрочно завоевал итальянский гонщик команды "Мерседес" Андреа Кими Антонелли, который в возрасте 20 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории автоспорта. Гонка на автодроме имени братьев Родригес в Мехико сопровождалась несколькими драматическими эпизодами.

Об этом сообщает ua.tribuna.com, передает Новини.LIVE.

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Почему Антонелли досрочно стал чемпионом

Победу в Гран-при одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым пересек финишную черту представитель "Феррари" Льюис Хэмилтон, а третье место занял Антонелли.

Этого результата итальянцу хватило, чтобы набрать 380 очков и стать недосягаемым для соперников за четыре этапа до завершения сезона. Всего в чемпионате на счету гонщика девять побед и 16 подиумов. Таким образом, Антонелли оформил титул за четыре Гран-при до конца сезона.

Благодаря чемпионству, завоеванному в возрасте 20 лет и 68 дней, Антонелли побил рекорд Себастьяна Феттеля. Немец удерживал звание самого молодого чемпиона Формулы-1 с 2010 года, когда выиграл свой первый титул в возрасте 23 лет и 134 дней. Итальянец превзошёл этот показатель более чем на три года.



Победа Антонелли стала знаковой и для Италии. Он стал первым с 1953 года итальянским гонщиком, завоевавшим чемпионский титул в Формуле-1. Последним представителем страны, которому это удалось до него, был Альберто Аскари. Успех пилота также обеспечил команде "Мерседес" досрочную победу в Кубке конструкторов сезона 2026 года.

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