Артета оцінив гру Шахтаря у матчі з Арсеналом у Лізі чемпіонів

Мікель Артета та голкіпер Дмитро Різник, який взяв пенальті. Фото: Reuters/Paul Childs

Донецький "Шахтар" не зумів набрати очки у матчі Ліги чемпіонів з "Арсеналом". Головний тренер "канонірів" Мікель Артета назвав "гірників" сильною командою, яка може доставити проблеми супернику.

Артета вважає, що "Шахтар" ще зможе поборотися за вихід до плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє ВВС.

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У матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів "Арсенал" обіграв удома донецький "Шахтар". Голкіпер "гірників" відбив пенальті й дозволив своїй команді поступитися з мінімальним рахунком 0:1. Наставник "канонірів" Мікель Артета похвалив і свою команду, і суперника.

Мікель Артета під час матчу. Фото: Reuters/Paul Childs

Що Артета сказав про "Шахтар"

Наставник "Арсеналу" задоволений результатом, оскільки його команда грає у щільному графіку, де на відновлення дається лише кілька днів. Мікель Артета визнав, що його підопічні втомилися та виглядали менш активними після 60-ї хвилини поєдинку із "Шахтарем".

Артета заявив, що "гірники" діяли сміливо та могли забити гол "канонірам". Тренер лондонської команди похвалив "Шахтар" за прагнення постійно атакувати. Він заявив, що українським футболістам не можна було віддавати м'яча, оскільки у таких ситуаціях важко повернути його назад.

Мікель Артета так і не зрозумів, чому пенальті взявся бити Леандро Троссард. Удари з одинадцятиметрової позначки в Арсеналі виконує Кай Хаверц.

Після трьох турів у "канонірів" сім балів команда посідає 4 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. У "Шахтаря" одне очко, "гірники" розташувалися на 29-му рядку.

Нагадаємо, головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич пояснив, через що його команда програла "Арсеналу".

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