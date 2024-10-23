Артета оценил игру Шахтера в матче с Арсеналом в Лиге чемпионов

Микель Артета и голкипер Дмитрий Ризнык, который взял пенальти. Фото: Reuters/Paul Childs

Донецкий "Шахтер" не сумел набрать очки в матче Лиги чемпионов с "Арсеналом". Главный тренер "канониров" Микель Артета назвал "горняков" сильной командой, которая в состоянии доставить проблемы сопернику.

Артета считает, что "Шахтер" еще сможет побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает BBC.

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В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов "Арсенал" обыграл дома донецкий "Шахтер". Голкипер "горняков" отразил пенальти и позволил своей команде уступить с минимальным счетом 0:1. Наставник "канониров" Микель Артета похвалил и свою команду, и соперника.

Микель Артета во время матча. Фото: Reuters/Paul Childs

Что Артета сказал о "Шахтере"

Наставник "Арсенала" доволен результатом, поскольку его команда играет в плотном графике, где на восстановление дается всего несколько дней. Микель Артета признал, что его подопечные устали и выглядели менее активными после 60-й минуты поединка с "Шахтером".

Артета заявил, что "горняки" действовали смело и могли забить гол "канонирам". Тренер лондонской команды похвалил "Шахтер" за стремление постоянно атаковать. Он заявил, что украинским футболистам нельзя было отдавать мяч, поскольку в таких ситуациях трудно вернуть его назад.

Микель Артета так и не понял, почему пенальти взялся бить Леандро Троссард. Удары с одиннадцатиметровой отметки в "Арсенале" выполняет Кай Хаверц.

После трех туров у "канониров" семь баллов, команда занимает 4 место в турнирной таблице Лиги чемпионов. У "Шахтера" одно очко, "горняки" расположились на 29 строчке.

Напомним, главный тренер "Шахтера" Марино Пушич объяснил, из-за чего его команда проиграла "Арсеналу".

А полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может сменить клуб из-за решения "Жироны".