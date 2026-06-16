Атака Росії на Дніпро призвела до руйнування відомого спортивного об'єкта

Басейн Індустріального коледжу в Дніпрі після нападу. Фото: Facebook

Масована ракетно-дронова атака Росії на територію України в ніч на 15 червня призвела до серйозних руйнувань. Було зафіксовано пошкодження багатьох культурних та спортивних об’єктів. Один із них був символом Дніпра.

Російська ракета повністю зруйнувала будівлю, де був відомий у місті басейн, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОДА.

Що відомо про наслідки атаки РФ

Басейн Індустріального коледжу був першою критою спорудою для плавання в Дніпрі. Тут тренувалися багато українських спортсменів, члени Олімпійської та Паралімпійської збірних.

Басейн Індустріального коледжу в Дніпрі до атаки. Фото: Facebook

Російські війська в ніч на 15 червня атакували Дніпро десятками безпілотників і кількома балістичними ракетами "Іскандер". Серед руйнувань у місті зафіксовано пошкодження Будинку органної та камерної музики, який є унікальною культурною пам'яткою. У цьому списку опинилася й будівля басейну Індустріального коледжу.

"Особливо боляче усвідомлювати, що лише місяць тому Міжнародна федерація водних видів спорту повернула спортсменам Росії та Білорусі право виступати на міжнародних змаганнях під своїми національними прапорами та гімнами", — написав про підсумки атаки шестиразовий чемпіон Паралімпіади з плавання Євген Богодайко.

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