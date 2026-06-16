Атака РФ на Днепр привела к разрушению известного спортивного объекта

Бассейн Индустриального колледжа в Днепре после атаки. Фото: Facebook

Массированная ракетно-дроновая атака России по территории Украины в ночь на 15 июня привела к серьезным разрушениям. Было зафиксировано повреждение многих культурных и спортивных объектов. Один из них был символом Днепра.

Российская ракета полностью разрушила здание, где был известный в городе бассейн, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Что известно о результате атаки РФ

Бассейн Индустриального колледжа был первым крытым сооружением для плавания в Днепре. Тут тренировались многие украинские спортсмены, члены Олимпийской и Паралимпийской сборной.

Бассейн Индустриального колледжа в Днепре до атаки. Фото: Facebook

Российские войска в ночь на 15 июня атаковали Днепр десятками беспилотников и несколькими баллистическими ракетами "Искандер". Среди разрушений в городе зафиксировано повреждение Дома органной и камерной музыки, который является уникальной культурной достопримечательностью. В этом списке оказалось и здание бассейна Индустриального колледжа.

"Особо больно отдавать себе отчет, что лишь месяц назад Международная федерация водных видов спорта вернула спортсменам России и Беларуси право выступать на международных соревнованиях под своими национальными флагами и гимнами", — написал об итогах атаки шестикратный чемпион Паралимпиады по плаванию Евгений Богодайко.

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