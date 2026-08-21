Атлетіко готовий продати Альвареса відомому топклубу

Хуліан Альварес готується до сезону. Фото: instagram.com/juliaanalvarez/

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

"Атлетіко" готовий розглянути продаж Хуліана Альвареса лише в "Арсенал". Мадридський клуб не хоче вести переговори з "Барселоною", яка також зацікавлена в аргентинському форварді. При цьому сам Альварес віддає перевагу переходу саме до каталонської команди.

Ситуація з майбутнім нападника залишається невирішеною напередодні закриття трансферного вікна, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

"Арсенал" уже виявляв конкретний інтерес до 26-річного нападника, однак його позиція ускладнює можливу угоду. Лондонський клуб пропонував близько 90 млн фунтів, тоді як "Атлетіко" розраховує отримати за гравця понад 100 млн. Раніше повідомлялося й про вищу оцінку трансферу з боку мадридців.

Альварес хоче в "Барселону"

Футболіст збірної Аргентини виступає за "Атлетіко" з літа 2024 року після переходу з "Манчестер Сіті". За мадридську команду аргентинець провів 106 матчів, забив 49 голів і зробив 17 результативних передач, а його чинний контракт розрахований до 2030 року.

При цьому в "Атлетіко" поки що не готові відпускати нападника без відповідного рішення. Головний тренер Дієго Сімеоне вже пояснював, що клубу важливо повернути Альвареса до оптимальної форми та розраховувати на нього після завершення трансферної ситуації. У стартовому матчі нового сезону Ла-Ліги аргентинець не брав участі, а мадридці обіграли "Малагу" з рахунком 2:0.

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