Авіакатастрофа в США — ЗМІ опублікували повний список спортсменів, які були на борту

Рятувальники працюють на місці авіакатастрофи American Airlines. Фото: REUTERS/Carlos Barria

У небі США зіткнулися цивільний літак та військовий гелікоптер. Це сталося поблизу аеропорту імені Рональда Рейгана в Вашингтоні.

Російські ЗМІ опублікували попередній список спортсменів, які були на борту літака American Airlines, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Журналісти пишуть, що більшість фігуристів на борту були дітьми російських мігрантів. Вони брали участь у чемпіонаті Сполучених Штатів Америки — 2025.

Рятувальна операція. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Повний список російських фігуристів, які були на борту

Ендрю Торгашев;

Максим Наумов;

Аліса Єфімова;

Михаїл Митрофанов;

Кеті Макбет;

Даніїл Паркман;

Крістіна Каррейра;

Ентоні Пономаренко;

Алєксєй Щепетов;

Аннабель Морозова;

Артем Маркелов;

Антон Спиридонов;

Даніїл Савельєв;

Джеффрі Чен.

В асоціації фігурного катання США зазначили, що на борту також були громадяни США Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарісіо, сестри Еверлі та Алідія Лівінгстон.

Нагадаємо, один із молодих фігуристів зі США дивом уникнув авіакатастрофи.

На борту літака, який потрапив у авіакатастрофу, були російські фігуристи Євгенія Шишкова та Вадим Наумов.