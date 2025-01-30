Авиакатастрофа в США — СМИ опубликовали полный список спортсменов, которые были на борту

Спасатели работают на месте авиакатастрофы American Airlines. Фото: REUTERS/Carlos Barria

В небе США столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. Это произошло вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Российские СМИ опубликовали предварительный список спортсменов, которые были на борту самолета American Airlines, сообщает портал Новини.LIVE.

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Журналисты пишут, что большинство фигуристов на борту были детьми российских мигрантов. Они участвовали в чемпионате Соединенных Штатов Америки — 2025.

Спасательная операция. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Полный список российских фигуристов, которые были на борту

Эндрю Торгашев;

Максим Наумов;

Алиса Ефимова;

Михаил Митрофанов;

Кэти Макбет;

Даниил Паркман;

Кристина Каррейра;

Энтони Пономаренко;

Алексей Щепетов;

Аннабель Морозова;

Артем Маркелов;

Антон Спиридонов;

Даниил Савельев;

Джеффри Чен.

В ассоциации фигурного катания США отметили, что на борту также были граждане США Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, сестры Эверли и Алидия Ливингстон.

Напомним, один из молодых фигуристов из США чудом избежал авиакатастрофы.

На борту самолета, который попал в авиакатастрофу, были российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.