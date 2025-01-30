Авиакатастрофа в США — СМИ опубликовали полный список спортсменов, которые были на борту

Авиакатастрофа в США — СМИ назвали все имена погибших россиян
В небе США столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. Это произошло вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.
Российские СМИ опубликовали предварительный список спортсменов, которые были на борту самолета American Airlines, сообщает портал Новини.LIVE.
Журналисты пишут, что большинство фигуристов на борту были детьми российских мигрантов. Они участвовали в чемпионате Соединенных Штатов Америки — 2025.
Полный список российских фигуристов, которые были на борту
- Эндрю Торгашев;
- Максим Наумов;
- Алиса Ефимова;
- Михаил Митрофанов;
- Кэти Макбет;
- Даниил Паркман;
- Кристина Каррейра;
- Энтони Пономаренко;
- Алексей Щепетов;
- Аннабель Морозова;
- Артем Маркелов;
- Антон Спиридонов;
- Даниил Савельев;
- Джеффри Чен.
В ассоциации фигурного катания США отметили, что на борту также были граждане США Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, сестры Эверли и Алидия Ливингстон.
Напомним, один из молодых фигуристов из США чудом избежал авиакатастрофы.
На борту самолета, который попал в авиакатастрофу, были российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
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