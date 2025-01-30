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Авиакатастрофа в США — СМИ назвали все имена погибших россиян

30 января 2025 10:47
Александр Ильющенков - Редактор
Авиакатастрофа в США — СМИ опубликовали полный список спортсменов, которые были на борту
Спасатели работают на месте авиакатастрофы American Airlines. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Александр Ильющенков - Редактор

В небе США столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. Это произошло вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Российские СМИ опубликовали предварительный список спортсменов, которые были на борту самолета American Airlines, сообщает портал Новини.LIVE.

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Журналисты пишут, что большинство фигуристов на борту были детьми российских мигрантов. Они участвовали в чемпионате Соединенных Штатов Америки — 2025.

Спасательная операция
Спасательная операция. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Полный список российских фигуристов, которые были на борту

  • Эндрю Торгашев;
  • Максим Наумов;
  • Алиса Ефимова;
  • Михаил Митрофанов;
  • Кэти Макбет;
  • Даниил Паркман;
  • Кристина Каррейра;
  • Энтони Пономаренко;
  • Алексей Щепетов;
  • Аннабель Морозова;
  • Артем Маркелов;
  • Антон Спиридонов;
  • Даниил Савельев;
  • Джеффри Чен.

В ассоциации фигурного катания США отметили, что на борту также были граждане США Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, сестры Эверли и Алидия Ливингстон.

Напомним, один из молодых фигуристов из США чудом избежал авиакатастрофы.

На борту самолета, который попал в авиакатастрофу, были российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

США спорт авиакатастрофа Фигурное катание погибшие
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