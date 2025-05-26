Аварія у Ліверпулі 26 травня - що відомо

ДТП у Ліверпулі. Фото: Liverpool ECHO

У понеділок, 26 травня, у центрі Ліверпуля сталася ДТП. Автомобіль в'їхав у скупчення вболівальників футбольного клубу Ліверпуль під час святкування дострокової перемоги команди в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє видання Мanchester еvening news.

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ДТП сталося на перетині вулиць Уотер-стріт і Дейл-стріт. За попередніми даними, кілька людей отримали травми, проте їх стан наразі не уточнюється.

На місце події негайно прибули співробітники поліції та бригади швидкої медичної допомоги. Водія автомобіля було затримано.

Правоохоронці проводять розслідування обставин інциденту.

Нагадаємо, що нещодавно під час поєдинку 36-го туру Ла-Ліги між "Еспаньйолом" та "Барселоною" неподалік від арени "Стейдж Фронт" у Барселоні стався приголомшливий випадок. Білий легковик на великій швидкості врізався в натовп прихильників "Еспаньйола", які прямувавали до стадіону.

Також стало відомо, що Кріштіану Роналду планує повернутися до Англії, де перед ним відкривається шанс приєднатися до одного з найпрестижніших клубів країни.