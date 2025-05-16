Уболівальників Барселони атакував автомобіль на вулиці міста — є жертви

Поліція на місці інциденту. Фото: Reuters

Під час матчу 36-го туру Ла-Ліги між "Еспаньйолом" та "Барселоною" біля стадіону "Стейдж Фронт" у Барселоні стався шокуючий інцидент. Білий легковий автомобіль в'їхав у натовп уболівальників "Еспаньйола", які прямували на стадіон.

Відео з місця подій швидко поширилося в інтернеті, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На кадрах видно, як чоловік у футболці "Еспаньйола" з прапором Іспанії намагається відреагувати на те, що відбувається, але автомобіль врізається в людей. За попередньою інформацією, постраждало близько 14 осіб.

Пізніше стало відомо, що за кермом машини перебувала жінка. Вона була тверезою в момент інциденту, про це повідомив глава поліції Південного округу Барселони Едуард Саллен.

Що говорить поліція про наїзд

Згідно з інформацією правоохоронних органів, автомобіль опинився на відкритій дорозі, і з невідомої причини машина прискорилася, попри натовп. Причини її дій зараз з'ясовуються. Поліція продовжує розслідування, щоб встановити, чи був наїзд навмисним, чи це трагічна випадковість.

Інцидент наклав тінь на чемпіонське дербі. Нагадаємо, що "Барселона" перемогла "Еспаньйол" із рахунком 2:0 та достроково стала чемпіоном Іспанії.

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