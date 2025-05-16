Болельщиков Барселоны атаковал автомобиль на улице города — есть жертвы

Полиция на месте инцидента. Фото: Reuters

Во время матча 36-го тура Ла Лиги между "Эспаньолом" и "Барселоной" возле стадиона "Стейдж Фронт" в Барселоне произошел шокирующий инцидент. Белый легковой автомобиль въехал в толпу болельщиков "Эспаньола", которые направлялись на стадион.

Видео с места событий быстро распространилось в интернете, сообщает портал Новини.LIVE.

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На кадрах видно, как мужчина в футболке "Эспаньола" с флагом Испании пытается отреагировать на происходящее, но автомобиль врезается в людей. По предварительной информации, пострадало около 14 человек.

Позже стало известно, что за рулем машины находилась женщина. Она была трезвой в момент инцидента, об этом сообщил глава полиции Южного округа Барселоны Эдуард Саллен.

Что говорит полиция о наезде

Согласно информации правоохранительных органов, автомобиль оказался на открытой дороге, и по неизвестной причине машина ускорилась, несмотря на толпу. Причины её действий сейчас выясняются. Полиция продолжает расследование, чтобы установить, был ли наезд преднамеренным или это трагическая случайность.

Инцидент наложил тень на чемпионское дерби. Напомним, что "Барселона" победила "Эспаньол" со счетом 2:0 и досрочно стала чемпионом Испании.

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