Авария в Ливерпуле 26 мая - что известно

ДТП в Ливерпуле. Фото: Liverpool ECHO

В понедельник, 26 мая, в центре Ливерпуля произошло ДТП. Автомобиль въехал в скопление болельщиков футбольного клуба Ливерпуль во время празднования досрочной победы команды в Английской Премьер-лиге.

Об этом сообщает издание Мanchester еvening news.

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ДТП произошло на пересечении улиц Уотер-стрит и Дейл-стрит. По предварительным данным, несколько человек получили травмы, однако их состояние пока не уточняется.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля был задержан.

Правоохранители проводят расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, что недавно во время поединка 36-го тура Ла-Лиги между "Эспаньолом" и "Барселоной" неподалеку от арены "Стейдж Фронт" в Барселоне произошел потрясающий случай. Белая легковушка на большой скорости врезалась в толпу сторонников "Эспаньола", которые направлялись к стадиону.

Также стало известно, что Криштиану Роналду планирует вернуться в Англию, где перед ним открывается шанс присоединиться к одному из самых престижных клубов страны.