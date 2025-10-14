Мікроавтобус з тренером з Тернополя заблокували невідомі та поліція — що відбувається

Авто, в якому блокують тренера тернопільської футбольної команди. Фото: 20 хвилин Тернопіль

Невідомі особи у військовій формі заблокували мікроавтобус біля ТЦ "Орнава", в якому перебуває тренер та футболіст однієї з тернопільських команд. За даними UNN, мова йде про тренера Сергія Задорожного.

Першим про інцидент повідомив портал "20 хвилин Тернопіль".

Реклама

Читайте також:

Що відомо про скандальну ситуацію з тренером

Портал не підтвердив, що саме Сергій Задорожний знаходиться в автобусі. Проте за інформацією журналістів видання, невідомі у військовій формі вже добу блокують разом із поліцією цей мікроавтобус, в якому "перебувають 49-річний футболіст і тренер однієї з місцевих команд Сергій З. та його дружина Наталія".

Портал з'ясував, що тренер також є викладачем, однак лише подав документи на відстрочку.

Тернопільські журналісти звернулись до місцевого ТЦК, але там відповіли, що їхніх працівників на місці інциденту біля ТЦ "Орнава" немає.

Нагадаємо, екснаставник збірної України Мирон Маркевич показав, як вміє грати в 74 роки.

Тим часом стала відома справжня причина розгромної перемоги збірної України над Ісландією в минулому матчі.