Микроавтобус с тренером из Тернополя заблокировали неизвестные и полиция - что происходит

Авто, в котором блокируют тренера тернопольской футбольной команды. Фото: 20 минут Тернополь

Неизвестные лица в военной форме заблокировали микроавтобус возле ТЦ "Орнава", в котором находится тренер и футболист одной из тернопольских команд. По данным UNN, речь идет о тренере Сергее Задорожном.

Первым об инциденте сообщил портал "20 минут Тернополь".

Что известно о скандальной ситуации с тренером

Портал не подтвердил, что именно Сергей Задорожный находится в автобусе. Однако по информации журналистов издания, неизвестные в военной форме уже сутки блокируют вместе с полицией этот микроавтобус, в котором "находятся 49-летний футболист и тренер одной из местных команд Сергей З. и его жена Наталья".

Портал выяснил, что тренер также является преподавателем, однако только подал документы на отсрочку.

Тернопольские журналисты обратились в местный ТЦК, но там ответили, что их работников на месте инцидента возле ТЦ "Орнава" нет.

