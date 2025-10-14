Видео
Главная Спорт Авто с тренером заблокировали в Тернополе — что говорят в ТЦК

Авто с тренером заблокировали в Тернополе — что говорят в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 02:26
Микроавтобус с тренером из Тернополя заблокировали неизвестные и полиция - что происходит
Авто, в котором блокируют тренера тернопольской футбольной команды. Фото: 20 минут Тернополь

Неизвестные лица в военной форме заблокировали микроавтобус возле ТЦ "Орнава", в котором находится тренер и футболист одной из тернопольских команд. По данным UNN, речь идет о тренере Сергее Задорожном.

Первым об инциденте сообщил портал "20 минут Тернополь".

Читайте также:

Что известно о скандальной ситуации с тренером

Портал не подтвердил, что именно Сергей Задорожный находится в автобусе. Однако по информации журналистов издания, неизвестные в военной форме уже сутки блокируют вместе с полицией этот микроавтобус, в котором "находятся 49-летний футболист и тренер одной из местных команд Сергей З. и его жена Наталья".

Портал выяснил, что тренер также является преподавателем, однако только подал документы на отсрочку.

Тернопольские журналисты обратились в местный ТЦК, но там ответили, что их работников на месте инцидента возле ТЦ "Орнава" нет.

Напомним, экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич показал, как умеет играть в 74 года.

Тем временем стала известна истинная причина разгромной победы сборной Украины над Исландией в прошлом матче.

скандал спорт футбол Тернополь ТЦК и СП Нацполиция
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
