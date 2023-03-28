Беленюк розповів про ставлення до бойкоту Олімпіади-2024

Олімпійський чемпіон сподівається на справедливе рішення МОК

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк поділився думкою про дії України у разі допуску росіян та білорусів до участі в Олімпіаді-2024.

Депутат Верховної Ради впевнений, що українські спортсмени не захочуть стояти на одному п'єдесталі з представниками інтервентів, повідомляє "Радіо Свобода".

Олімпійський чемпіон Токіо з греко-римської боротьби пояснив, кому вигідний наратив "спорт поза політикою". Беленюк не сумнівається, що таким чином росіяни намагаються маніпулювати громадською думкою.

Бойкот Олімпіади

Український депутат зберігає надію, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допустить росіян і білорусів на Олімпіаду в Парижі. Інакше Україна опиниться перед складним вибором.

"Це буде суттєва дипломатична поразка спортивної сфери, якщо це станеться. Умовно кажучи, я за те, щоб українські спортсмени були присутні на Олімпіаді, у той час, коли російські та білоруські були відсторонені від неї. А тут зараз навпаки, росіяни гіпотетично можуть бути там. Ми по суті сидітимемо вдома", — розповів Жан Беленюк.

Надія на адекватність МОК

Чемпіон не сумнівається, що українські спортсмени не захочуть тиснути руки росіянам під час Олімпіади у Парижі. Беленюк поспілкувався з представниками національної спортивної спільноти та почув однозначну думку щодо цього.

"Для кожного спортсмена Олімпійські ігри - це найважливіший старт у його кар'єрі й це точно буде важке рішення. Якщо ми програємо цю дипломатичну війну, я розумію, що постраждають наші спортсмени. У них, ймовірно, не буде можливості виступити на Іграх.

Я дуже сподіваюся, що все ж таки буде зайнята правильна проукраїнська позиція", — пояснив Жан Беленюк.

Нагадаємо, спортивна спільнота України вразила ще одна трагічна новина з фронту. Відомий легкоатлет Андрій Щербанівський загинув у битві з окупантами.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх запропонувала альтернативу бойкоту Олімпійських ігор у Парижі.