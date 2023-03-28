Беленюк рассказал об отношении к бойкоту Олимпиады-2024

Олимпийский чемпион надеется на справедливое решение МОК

Олимпийский чемпион Жан Беленюк поделился мнением о действиях Украины в случае допуска россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024.

Депутат Верховной Рады уверен, что украинские спортсмены не захотят стоять на одном пьедестале с представителями интервентов, сообщает "Радио Свобода".

Олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе объяснил, кому выгоден нарратив "спорт вне политики". Беленюк не сомневается, что таким образом россияне пытаются манипулировать общественным мнением.

Бойкот Олимпиады

Украинский депутат сохраняет надежду на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже. В противном случае Украины окажется перед сложным выбором.

"Это будет существенное дипломатическое поражение спортивной сферы, если это произойдет. Условно говоря, я за то, чтобы украинские спортсмены присутствовали на Олимпиаде, в то время, когда российские и белорусские были отстранены от нее. А здесь сейчас наоборот, россияне гипотетически могут присутствовать там, а мы по сути будем сидеть дома", — рассказал Жан Беленюк.

Надежда на адекватность МОК

Чемпион не сомневается, что украинские спортсмены не захотят пожимать руки россиянам во время Олимпиады в Париже. Беленюк пообщался с представителями национального спортивного сообщества и услышал однозначное мнение на этот счет.

"Для каждого спортсмена Олимпийские игры — это самый важный старт в его карьере и это точно будет тяжелое решение. Если мы проигрываем эту дипломатическую войну, я понимаю, что пострадают наши спортсмены. У них, вероятно, не будет возможности выступить на Играх.

Я очень надеюсь, что все же будет занята правильная проукраинская позиция", — объяснил Жан Беленюк.

Напомним, спортивное сообщество Украины потрясла еще одна трагическая новость с фронта. Известный легкоатлет Андрей Щербанивский погиб в битве с оккупантами.

Легкоатлетка Ярослава Магучих предложила альтернативу бойкоту Олимпийских игр в Париже.