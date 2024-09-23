Бесєдін назвав головну причину відходу з Динамо

Артем Бесєдін на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін подякував президенту клубу Ігорю Суркісу за те, що йому дозволили залишити столичний клуб.

Бесєдін пояснив Суркісу, що потребує нового виклику у своїй кар'єрі, повідомляє "Взбірна".

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Артем Бесєдін остаточно пішов з "Динамо" у 2023 році. Від форварда довго чекали прогресу в київському клубі, він виступав в оренді за харківський "Металіст" та кіпрську "Омонію", проте так і не зумів проявити себе у складі "біло-синіх".

Артем Бесєдін у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Чому Бесєдін пішов з "Динамо"

Колишній футболіст збірної України підписав контракт із клубом "Ордабаси" з Казахстану, з яким став чемпіоном країни. Бесєдін не шкодує про рішення змінити клуб. Він вдячний Ігорю Суркісу за те, що президент "Динамо" погодився відпустити форварда, хоча хотів зберегти його в команді.

Бесєдін пояснив, що йому хотілося більше спокою для своєї багатодітної родини. У Казахстані Артем виявив свою команду. Він часто виходить на поле, забиває голи й не відчуває того тиску, який заважав футболістові розкрити свій талант у Києві.

Нагадаємо, президент "Динамо" Ігор Суркіс готується стати дідом — його донька Яна вагітна від захисника команди Крістіана Біловара.

А ветеран "Динамо" Олександр Караваєв поділився спогадами, як його родина пережила окупацію Херсона.