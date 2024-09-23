Караваєв розповів, як його родина пережила окупацію Херсона

Олександр Караваєв із дитиною. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв уперше розповів про те, як його родина переживала окупацію росіянами у Херсоні.

Караваєв важко переживав перші місяці повномасштабної війни в Україні, повідомляє "Трибуна".

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Олександр Караваєв став одним із лідерів "Динамо" на початку сезону 2024/2025. Він зіграв у шести поєдинках, забив три голи та зробив одну результативну передачу. Футболіст зізнався, що два з половиною роки тому йому було складно зосередитись на грі.

Олександр Караваєв дякує вболівальникам. Фото: пресслужба "Динамо"

Сім'я Караваєва пережила окупацію

Захисник "Динамо" родом із Херсона, де його рідні та близькі зустріли початок повномасштабного вторгнення росіян. Караваєв розповів, що в місті опинилися його батьки, а також брат із дівчиною, яка на той час народила другу дитину.

Караваєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Після деокупації міста родина брата виїхала за кордон, а батьки захотіли залишитись у рідному місті. Вони не постраждали під час підриву Каховської ГЕС, хоча район, де народився та виріс Караваєв, затопило. Батько футболіста як волонтер допомагав постраждалим від повені людям.

Олександр багато разів просив батьків виїхати з Херсона і не наражати себе на небезпеку через обстріл, але вони захотіли залишитися в місті.

Нагадаємо, інший захисник київського "Динамо" незабаром стане батьком. Зять Ігоря Суркіса Крістіан Біловар та його дружина Яна чекають на дитину.

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