Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Караваєв розкрив подробиці того, як його родина пережила окупацію arrow

Караваєв розкрив подробиці того, як його родина пережила окупацію

23 вересня 2024 14:31
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Караваєв розповів, як його родина пережила окупацію Херсона
Олександр Караваєв із дитиною. Фото: пресслужба "Динамо"
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв уперше розповів про те, як його родина переживала окупацію росіянами у Херсоні.

Караваєв важко переживав перші місяці повномасштабної війни в Україні, повідомляє "Трибуна".

Читайте також:

Олександр Караваєв став одним із лідерів "Динамо" на початку сезону 2024/2025. Він зіграв у шести поєдинках, забив три голи та зробив одну результативну передачу. Футболіст зізнався, що два з половиною роки тому йому було складно зосередитись на грі.

Олександр Караваєв
Олександр Караваєв дякує вболівальникам. Фото: пресслужба "Динамо"

Сім'я Караваєва пережила окупацію

Захисник "Динамо" родом із Херсона, де його рідні та близькі зустріли початок повномасштабного вторгнення росіян. Караваєв розповів, що в місті опинилися його батьки, а також брат із дівчиною, яка на той час народила другу дитину.

Олександр Караваєв
Караваєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Після деокупації міста родина брата виїхала за кордон, а батьки захотіли залишитись у рідному місті. Вони не постраждали під час підриву Каховської ГЕС, хоча район, де народився та виріс Караваєв, затопило. Батько футболіста як волонтер допомагав постраждалим від повені людям.

Олександр багато разів просив батьків виїхати з Херсона і не наражати себе на небезпеку через обстріл, але вони захотіли залишитися в місті.

Нагадаємо, інший захисник київського "Динамо" незабаром стане батьком. Зять Ігоря Суркіса Крістіан Біловар та його дружина Яна чекають на дитину.

А футболіст збірної України Анатолій Трубін вже цього сезону може стати футболістом амбітного європейського клубу.

Український півзахисник "Жирони" вирішив змінити команду через нестачу ігрової практики.

війна спорт Херсон футбол Динамо Олександр Караваєв

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:05 Мовний скандал у Київському метро — пасажири влаштували словесну перепалку

14:49 На Одещині зафіксували небезпечну хворобу — як вберегтися

14:31 Караваєв розкрив подробиці того, як його родина пережила окупацію

14:25 На врученні The Golden Plate Зеленський заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними

14:24 Ощадбанк змінив термін дії платіжних карток клієнтів

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

14:17 Фітнес-тренер і бійка з медиками — начальник одеського ТЦК розкрив подробиці гучних скандалів

14:15 Хабарі за бізнес у колонії — СБУ повідомила деталі корупційної схеми посадовця Мін'юсту

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

14:04 Україна востаннє перейде на зимовий час — коли потрібно перевести годинники

13:47 В Одесі запровадили нові методи боротьби з браконьєрами і чорними лісорубами

15:05 Мовний скандал у Київському метро — пасажири влаштували словесну перепалку

14:49 На Одещині зафіксували небезпечну хворобу — як вберегтися

14:31 Караваєв розкрив подробиці того, як його родина пережила окупацію

14:25 На врученні The Golden Plate Зеленський заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними

14:24 Ощадбанк змінив термін дії платіжних карток клієнтів

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

14:17 Фітнес-тренер і бійка з медиками — начальник одеського ТЦК розкрив подробиці гучних скандалів

14:15 Хабарі за бізнес у колонії — СБУ повідомила деталі корупційної схеми посадовця Мін'юсту

14:04 Україна востаннє перейде на зимовий час — коли потрібно перевести годинники

13:47 В Одесі запровадили нові методи боротьби з браконьєрами і чорними лісорубами

13:43 Українці можуть оскаржити штраф від ТЦК — адвокат пояснив, коли та як це можливо

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Text

11:12 Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

Text

11:05 Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

Text

08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2024
Text

19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Text

19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті