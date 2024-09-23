Караваев рассказал, как его семья пережила оккупацию Херсона

Александр Караваев с ребенком. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев впервые рассказал о том, как его семья переживала оккупацию россиянами в Херсоне.

Караваев тяжело переживал первые месяцы полномасштабной войны в Украины, сообщает "Трибуна".

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Александр Караваев стал одним из лидеров "Динамо" в начале сезона 2024/2025. Он сыграл в шести поединках, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Футболист признался, что два с половиной года назад ему было сложно сосредоточиться на игре.

Александр Караваев благодарит болельщиков. Фото: пресс-служба "Динамо"

Семья Караваева пережила оккупацию

Защитник "Динамо" родом из Херсона, где его родные и близкие встретили начало полномасштабного вторжения россиян. Караваев рассказал, что в городе оказались его родители, а также брат с девушкой, которая в то время родила второго ребенка.

Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

После деоккупации города семья брата выехала за границу, а родители захотели остаться в родном городе. Они не пострадали во время подрыва Каховской ГЭС, хотя район, где родился и вырос Караваев, затопило. Отец футболиста в качестве волонтера помогал пострадавшим от наводнения людям.

Александр много раз просил родителей выехать из Херсона и не подвергать себя опасности из-за обстрелов, но они захотели остаться в городе.

Напомним, другой защитник киевского "Динамо" скоро станет отцом. Зять Игоря Суркиса Кристиан Биловар и его жена Яна ждут ребенка.

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