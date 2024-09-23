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Караваев раскрыл подробности того, как его семья пережила оккупацию

23 сентября 2024 14:31
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Караваев рассказал, как его семья пережила оккупацию Херсона
Александр Караваев с ребенком. Фото: пресс-служба "Динамо"
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев впервые рассказал о том, как его семья переживала оккупацию россиянами в Херсоне. 

Караваев тяжело переживал первые месяцы полномасштабной войны в Украины, сообщает "Трибуна". 

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Александр Караваев стал одним из лидеров "Динамо" в начале сезона 2024/2025. Он сыграл в шести поединках, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Футболист признался, что два с половиной года назад ему было сложно сосредоточиться на игре. 

Александр Караваев
Александр Караваев благодарит болельщиков. Фото: пресс-служба "Динамо"

Семья Караваева пережила оккупацию 

Защитник "Динамо" родом из Херсона, где его родные и близкие встретили начало полномасштабного вторжения россиян. Караваев рассказал, что в городе оказались его родители, а также брат с девушкой, которая в то время родила второго ребенка. 

Александр Караваев
Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

После деоккупации города семья брата выехала за границу, а родители захотели остаться в родном городе. Они не пострадали во время подрыва Каховской ГЭС, хотя район, где родился и вырос Караваев, затопило. Отец футболиста в качестве волонтера помогал пострадавшим от наводнения людям. 

Александр много раз просил родителей выехать из Херсона и не подвергать себя опасности из-за обстрелов, но они захотели остаться в городе. 

Напомним, другой защитник киевского "Динамо" скоро станет отцом. Зять Игоря Суркиса Кристиан Биловар и его жена Яна ждут ребенка. 

А футболист сборной Украины Анатолий Трубин уже в этом сезоне может стать футболистом амбициозного европейского клуба. 

Украинский полузащитник "Жироны" решил сменить команду из-за недостатка игровой практики. 

война спорт Херсон футбол Динамо Александр Караваев

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