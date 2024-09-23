Беседин назвал главную причину ухода из Динамо

Артем Беседин на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Беседин поблагодарил президента клуба Игоря Суркиса за то, что ему позволили покинуть столичный клуб.

Беседин объяснил Суркису, что нуждается в новом вызове в своей карьере, сообщает "Взбірна".

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Артем Беседин окончательно ушел из "Динамо" в 2023 году. От форварда долго ждали прогресс в киевском клубе, он выступал в аренде за харьковский "Металлист" и кипрскую "Омонию", однако так и не сумел проявить себя в составе "бело-синих".

Артем Беседин в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Почему Беседин ушел из "Динамо"

Бывший футболист сборной Украины подписал контракт с клубом "Ордабасы" из Казахстана, с которым стал чемпионом страны. Беседин не жалеет о решении сменить клуб. Он благодарен Игорю Суркису за то, что президент "Динамо" согласился отпустить форварда, хотя хотел сохранить его в команде.

Беседин объяснил, что ему хотелось больше покоя для своей многодетной семьи. В Казахстане Артем нашел свою команду. Он часто выходит на поле, забивает голы и не чувствует того давления, которое мешало футболисту раскрыть свой талант в Киеве.

Напомним, президент "Динамо" Игорь Суркис готовится стать дедом — его дочь Яна беременна от защитника команды Кристиана Биловара.

А ветеран "Динамо" Александр Караваев поделился воспоминаниями о том, как его семья пережила оккупацию Херсона.