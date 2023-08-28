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Бій Усик — Дюбуа: хто скільки заробив

28 серпня 2023 23:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бій Усик — Дюбуа: хто скільки заробив
Фрагмент бою між Олександом Усиком та Даніелем Дюбуа. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик за перемогу над Даніелем Дюбуа заробив шість мільйонів доларів. А його суперник отримав втричі менше.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст Майкл Бенсон з посиланням на результат промоутерських торгів.

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Відомо, що український боксер захистив титули чемпіона WBO, WBA та IBF, нокаутувавши британця Дюбуа у дев'ятому раунді. Свій поєдинок він присвятив Збройним Силам України. Після завершення бою він у ринзі голосно прокричав "ЗСУ".

Повідомляється, що промоутерські торги цього поєдинку виграла компанія К2 Promotions Ukraine. Вона заплатила вісім мільйонів доларів за право організувати поєдинок Усик – Дюбуа. Усик мав отримати 75% від призового фонду. А це шість мільйонів доларів, а Дюбуа лише 25% — два мільйони доларів.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик хоче помірятись силою з Тайсоном Ф'юрі. Українець знову звернувся до британського спортсмена після перемоги над Даніелем Дюбуа. Даніель Дюбуа став першим суперником, з яким Олександр Усик мав зустрітися на рингу, щоб зберегти всі свої титули. Українцю не знадобились усі 12 раундів для того, щоб розібратися з опонентом. Але Усик націлений на більше.

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