Бій Усик — Дюбуа: хто скільки заробив

Фрагмент бою між Олександом Усиком та Даніелем Дюбуа. Фото: REUTERS

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик за перемогу над Даніелем Дюбуа заробив шість мільйонів доларів. А його суперник отримав втричі менше.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст Майкл Бенсон з посиланням на результат промоутерських торгів.

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Відомо, що український боксер захистив титули чемпіона WBO, WBA та IBF, нокаутувавши британця Дюбуа у дев'ятому раунді. Свій поєдинок він присвятив Збройним Силам України. Після завершення бою він у ринзі голосно прокричав "ЗСУ".

Повідомляється, що промоутерські торги цього поєдинку виграла компанія К2 Promotions Ukraine. Вона заплатила вісім мільйонів доларів за право організувати поєдинок Усик – Дюбуа. Усик мав отримати 75% від призового фонду. А це шість мільйонів доларів, а Дюбуа лише 25% — два мільйони доларів.

USYK KNOCKS OUT DUBOIS pic.twitter.com/XkOHKMVDpZ — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 26, 2023

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик хоче помірятись силою з Тайсоном Ф'юрі. Українець знову звернувся до британського спортсмена після перемоги над Даніелем Дюбуа. Даніель Дюбуа став першим суперником, з яким Олександр Усик мав зустрітися на рингу, щоб зберегти всі свої титули. Українцю не знадобились усі 12 раундів для того, щоб розібратися з опонентом. Але Усик націлений на більше.