Усик — Дюбуа: у родині Ф'юрі відреагували на падіння українця в "нокаут"

Усик на настилі. Фото: скріншот

Через добу у боксерській громадськості не вщухають суперечки щодо справедливості перемоги чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF Олександра Усика над британцем Даніелем Дюбуа. У п'ятому раунді українець впав після забороненого удару нижче за пупок, але в суперника вважають це влучання легальним.

На ситуацію у Twitter відреагував рідний дядько чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Пітер Ф'юрі, який є відомим тренером.

Читайте також:

Після епізоду в п'ятому раунді Усик продовжив бити суперника і потім завершив бій технічним нокаутом у дев'ятій трихвилинці.

[Oops] Dubois був robbed of A Ko. Imo Fury beats Usyk pretty clear #UsykDubois pic.twitter.com/Dh67vf9Z8X — Access NexTV Stream (@AccessNexTv) August 26, 2023

Удар був нелегальним

За словами Пітера Ф'юрі, удар Дюбуа влучив у заборонену частину тіла — по поясу, нижче за пупок. Тож рефері зупинив поєдинок.

"Шорти розташовані нижче пупка. Будь-який удар по поясу, не кажучи вже про низ пояса, вважається попаданням у не в живіт, а в пах. Х'юї Ф'юрі (син Пітера) отримав такий же удар у бою з Семюелем Пітером і зазнав болісного болю. Тому удар Дюбу був низьким.

Як тільки Дюбуа зазнав удару, рефері оголосив його нелегітимним. Він третій чоловік на рингу. Що є, то є", — написав Ф'юрі.

Нагадаємо, "Динамо" знайшло заміну Забарному: готується топтрансфер.

Мессі хочуть показово покарати MLS: що зробив аргентинець.

Малиновський не вразив уболівальників: українець провалив дебют у "Дженоа".

Магучіх розповіла, як Усик надихнув її на перемогу.

Мірча Луческу можуть звільнити з "Динамо" через гучний скандал.

Мудрік та Лукаку покинуть "Челсі": гравців чекають в Італії.