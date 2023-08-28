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Усик — Дюбуа: у родині Ф'юрі відреагували на падіння українця в "нокаут"

28 серпня 2023 16:41
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Агабекян Карен
редактор
Усик — Дюбуа: у родині Ф'юрі відреагували на падіння українця в "нокаут"
Усик на настилі. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Через добу у боксерській громадськості не вщухають суперечки щодо справедливості перемоги чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF Олександра Усика над британцем Даніелем Дюбуа. У п'ятому раунді українець впав після забороненого удару нижче за пупок, але в суперника вважають це влучання легальним.

На ситуацію у Twitter відреагував рідний дядько чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Пітер Ф'юрі, який є відомим тренером.

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Після епізоду в п'ятому раунді Усик продовжив бити суперника і потім завершив бій технічним нокаутом у дев'ятій трихвилинці.

Удар був нелегальним

За словами Пітера Ф'юрі, удар Дюбуа влучив у заборонену частину тіла — по поясу, нижче за пупок. Тож рефері зупинив поєдинок.

"Шорти розташовані нижче пупка. Будь-який удар по поясу, не кажучи вже про низ пояса, вважається попаданням у не в живіт, а в пах. Х'юї Ф'юрі (син Пітера) отримав такий же удар у бою з Семюелем Пітером і зазнав болісного болю. Тому удар Дюбу був низьким.

Як тільки Дюбуа зазнав удару, рефері оголосив його нелегітимним. Він третій чоловік на рингу. Що є, то є", — написав Ф'юрі.

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