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Усик — Дюбуа: в семье Фьюри отреагировали на падение украинца в "нокаут"

28 августа 2023 16:41
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Агабекян Карен
редактор
Усик — Дюбуа: в семье Фьюри отреагировали на падение украинца в "нокаут"
Усик на настиле. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Спустя сутки в боксерской общественности не утихают споры о справедливости победы чемпиона мира по версиях WBO, WBA, IBF Александра Усика над британцем Даниэлем Дюбуа. В пятом раунде украинец упал после запрещенного удара ниже пупка, но в соперника считают это попадание легальным.

На ситуацию в Twitter отреагировал родной дядя чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Питер Фьюри, который является известным тренером.

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После эпизода в пятом раунде Усик продолжил избивать соперника и затем завершил бой техническим нокаутом в девятой трехминутке.

Удар был нелегальным

По словам Питера Фьюри, удар Дюбуа попал в запрещенную часть тела — по поясу, ниже пупка. Поэтому рефери остановил поединок.

"Шорты расположены ниже пупка. Любой удар по поясу, не говоря уже о низе пояса, считается попаданием в не в живот, а в пах. Хьюи Фьюри (сын Питера) получил такой же удар в бою с Сэмюелем Питером и испытал мучительную боль. Поэтому удар Дюбуа был низким.

Как только Дюбуа донес удар, рефери объявил его нелегитимным. Он третий человек на ринге. Что есть, то есть", — написал Фьюри.

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