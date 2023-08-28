Усик — Дюбуа: в семье Фьюри отреагировали на падение украинца в "нокаут"

Усик на настиле. Фото: скриншот

Спустя сутки в боксерской общественности не утихают споры о справедливости победы чемпиона мира по версиях WBO, WBA, IBF Александра Усика над британцем Даниэлем Дюбуа. В пятом раунде украинец упал после запрещенного удара ниже пупка, но в соперника считают это попадание легальным.

На ситуацию в Twitter отреагировал родной дядя чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Питер Фьюри, который является известным тренером.

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После эпизода в пятом раунде Усик продолжил избивать соперника и затем завершил бой техническим нокаутом в девятой трехминутке.

[Oops] Dubois was robbed of A Ko. Imo Fury beats Usyk pretty clear #UsykDubois pic.twitter.com/Dh67vf9Z8X — Access NexTV Stream (@AccessNexTv) August 26, 2023

Удар был нелегальным

По словам Питера Фьюри, удар Дюбуа попал в запрещенную часть тела — по поясу, ниже пупка. Поэтому рефери остановил поединок.

"Шорты расположены ниже пупка. Любой удар по поясу, не говоря уже о низе пояса, считается попаданием в не в живот, а в пах. Хьюи Фьюри (сын Питера) получил такой же удар в бою с Сэмюелем Питером и испытал мучительную боль. Поэтому удар Дюбуа был низким.

Как только Дюбуа донес удар, рефери объявил его нелегитимным. Он третий человек на ринге. Что есть, то есть", — написал Фьюри.

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