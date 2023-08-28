Бой Усик — Дюбуа: кто сколько заработал

Фрагмент боя между Олександом Усиком и Даниэлем Дюбуа. Фото: REUTERS

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик за победу над Даниэлем Дюбуа заработал шесть миллионов долларов. А его соперник получил втрое меньше.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Майкл Бенсон со ссылкой на результат промоутерских торгов.

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Известно, что украинский боксер защитил титулы чемпиона WBO, WBA и IBF, нокаутировав британца Дюбуа в девятом раунде. Свой поединок он посвятил Вооруженным Силам Украины. После завершения боя он в ринге громко прокричал "ВСУ".

Промоутерские торги этого поединка выиграла компания К2 Promotions Ukraine. Она заплатила восемь миллионов долларов за право организовать поединок Усик — Дюбуа. По его результатам Усик должен получить 75% от призового фонда, а это шесть миллионов долларов, а Дюбуа всего 25% — два миллиона долларов.

USYK KNOCKS OUT DUBOIS pic.twitter.com/XkOHKMVDpZ — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 26, 2023

Напомним, чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик хочет помериться силой с Тайсоном Фьюри. Украинец снова обратился к британскому спортсмену после победы над Даниэлем Дюбуа. Даниэль Дюбуа стал первым соперником, с которым Александр Усик должен был встретиться на ринге, чтобы сохранить все свои титулы. Украинцу не понадобилось все 12 раундов для того, чтобы разобраться с оппонентом. Но Усик нацелен на большее.