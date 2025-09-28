Президент ЮКСА Сергій Леснік показав наслідки російського удару під Києвом

Костянтин Леснік. Фото: ЮКСА

В ніч на 28 вересня Росія атакувала Україну своїми безпілотниками. Частина з них впала в Києві та Київській області.

Один з "прильотів" стався неподалік будинку президента футбольного клубу ЮКСА Сергія Лесніка.

Власник ЮКСА показав російський удар

Леснік поділився кадрами з наслідками масованого нічного обстрілу Росії поряд зі своїм помешканням. Він опублікував фото зруйнованого будинку та заявив, що вибух стався менше ніж за кілометр від його оселі.

"А ось і приліт. Менше 1 км. Слава Богу, що в хаті ніхто не жив", — написав Леснік.

Президент ЮКСА додав до повідомлення знімок пошкодженої будівлі з вирваною стіною та розкиданими уламками.

В результаті атаки зафіксовано руйнування житлових будинків, поранених і знеструмлення в кількох областях.

Цього сезону в Першій лізі ЮКСА після восьми турів йде на восьмій позиції в турнірній таблиці.

