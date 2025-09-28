Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Біля будинку одного з президентів футбольних клубів був приліт

Біля будинку одного з президентів футбольних клубів був приліт

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 15:29
Президент ЮКСА Сергій Леснік показав наслідки російського удару під Києвом
Костянтин Леснік. Фото: ЮКСА

В ніч на 28 вересня Росія атакувала Україну своїми безпілотниками. Частина з них впала в Києві та Київській області.

Один з "прильотів" стався неподалік будинку президента футбольного клубу ЮКСА Сергія Лесніка.

Реклама
Читайте також:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lesnik Serhii (@lesnik_ucsa)

Власник ЮКСА показав російський удар

Леснік поділився кадрами з наслідками масованого нічного обстрілу Росії поряд зі своїм помешканням. Він опублікував фото зруйнованого будинку та заявив, що вибух стався менше ніж за кілометр від його оселі.

"А ось і приліт. Менше 1 км. Слава Богу, що в хаті ніхто не жив", — написав Леснік.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lesnik Serhii (@lesnik_ucsa)

Президент ЮКСА додав до повідомлення знімок пошкодженої будівлі з вирваною стіною та розкиданими уламками.

В результаті атаки зафіксовано руйнування житлових будинків, поранених і знеструмлення в кількох областях.

Цього сезону в Першій лізі ЮКСА після восьми турів йде на восьмій позиції в турнірній таблиці.

Нагадаємо, молодіжна збірна України з перемоги стартувала проти Республіки Корея на чемпіонаті світу U-20.

Раніше Марина Бех-Романчук розповіла, як допінг потрапив у її організм.

в'язниця футбол Перша ліга атака ракетний удар ЮКСА
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації